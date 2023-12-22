Петербургские росгвардейцы разыскали и вернули матери ее малолетнего сына

Мальчик убежал от мамы во время прогулки.

Петербургские росгвардейцы разыскали и вернули матери её сына, потерявшегося в Красногвардейском районе. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по СПб и ЛО.

Днём 8 апреля всем дежурным нарядам Росгвардии в Красногвардейском районе были переданы приметы ребёнка дошкольного возраста, который убежал от матери во время прогулки во дворе дома на проспекте Металлистов.

Через 20 минут с момента поступления информации о пропаже мальчика росгвардейцы обнаружили разыскиваемого ребенка во дворе другого жилого дома, где он оказался, самостоятельно преодолев расстояние примерно в 500 метров.

Росгвардейцы успокоили мальчика, который плакал, и сразу же известил мать о местонахождении её сына. После этого их отвезли в территориальный отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Ранее в Волхове росгвардейцы оперативно нашли и вернули родителям пропавшую дочку.

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны по СПб и ЛО