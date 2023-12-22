В Волхове росгвардейцы оперативно нашли и вернули родителям пропавшую дочку

Девочка днём сама ушла из дома и не вернулась обратно до наступления темноты.

В Ленобласти сотрудники Росгвардии в Волховском районе нашли и вернули родителям пропавшую 12-летнюю дочку, которая ушла из дома. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по СПб и ЛО.

Поздним вечером 2 апреля всем дежурным нарядам вневедомственной охраны в Волхове были переданы приметы 12-летней девочки, которая днём сама ушла из дома и не вернулась обратно до наступления темноты. Ранее с заявлением в правоохранительные органы обратились родители девочки.

Вскоре один из нарядов Росгвардии обнаружил разыскиваемую девочку во дворе одного из домов на Молодежной улице, где она каталась на роликах. Росгвардейцы сразу же известили родителей ребенка о местонахождении их дочери, а когда они прибыли на место, передали им несовершеннолетнюю.

После этого всех отвезли в территориальный отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Ранее росгвардейцы в Петербурге задержали двоих нетрезвых граждан, разбивших стекла на АЗС.

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны по СПб и ЛО