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Росгвардейцы задержали двоих нетрезвых граждан, разбивших стекла на АЗС
Сегодня, 15:52
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Росгвардейцы задержали двоих нетрезвых граждан, разбивших стекла на АЗС

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Мужчины ранее привлекались к административной ответственности за различные правонарушения и за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.

В Красногвардейском районе сотрудники Росгвардии задержали злоумышленников, которые разбили стекла на автозаправочной станции. Мужчины были пьяны. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу. 

Инцидент произошел 22 марта в 23:20 на Партизанской улице. Сотрудники АЗС нажали тревожную кнопку после того, как двое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступили в конфликт с оператором заправочной станции. Они  разбили центральное и боковое стекла помещения.

Сотрудники Росгвардии доставили обоих задержанных в 52 отдел полиции. Известно, что мужчины ранее привлекались к административной ответственности за различные правонарушения и за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. Подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что подросток, который участвовал в избиении человека в саду Сан-Галли, напал еще на одного прохожего.

Фото: Telegram / Росгвардия Петербурга 

Теги: партизанская улица, разбили азс, разбойники, росгвардейцы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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