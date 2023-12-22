Росгвардейцы задержали двоих нетрезвых граждан, разбивших стекла на АЗС

Мужчины ранее привлекались к административной ответственности за различные правонарушения и за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.

В Красногвардейском районе сотрудники Росгвардии задержали злоумышленников, которые разбили стекла на автозаправочной станции. Мужчины были пьяны. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу.

Инцидент произошел 22 марта в 23:20 на Партизанской улице. Сотрудники АЗС нажали тревожную кнопку после того, как двое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступили в конфликт с оператором заправочной станции. Они разбили центральное и боковое стекла помещения.

Сотрудники Росгвардии доставили обоих задержанных в 52 отдел полиции. Известно, что мужчины ранее привлекались к административной ответственности за различные правонарушения и за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что подросток, который участвовал в избиении человека в саду Сан-Галли, напал еще на одного прохожего.

Фото: Telegram / Росгвардия Петербурга