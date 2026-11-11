Росгвардейцы помогли пенсионерке, которой стало плохо в поселке Сосново

Росгвардейцы вызвали скорую помощь, а до приезда врачей поддерживали пострадавшую.

Утром 11 ноября сотрудники Росгвардии оказали помощь пожилой женщине, которой резко стало плохо в собственном доме. Инцидент произошел в поселке Сосново в Приозерском районе, сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

В ведомстве уточниили, что росгвардейцы находились на маршруте патрулирования, когда им поступил сигнал. Оказалось, что в одном из частных домов сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на место, росгвардейцы выяснили, что самочувствие 75‑летней хозяйки дома резко ухудшилось, а утром это заметила ее знакомая, которая регулярно навещает женщину.

Приятельница вспомнила про переносную тревожную кнопку и сразу нажала ее, чтобы вызвать помощь. Сотрудники Росгвардии грамотно распределили задачи: один из них тут же вызвал бригаду скорой помощи и остался рядом с пенсионеркой, чтобы следить за ее состоянием, а второй помог прийти в себя ее взволнованной знакомой.

Прибывшие медики оказали пожилой женщине необходимую помощь на месте. Состояние женщины удалось стабилизировать, от госпитализации она отказалась. После того как ситуация нормализовалась, наряд Росгвардии вернулся к несению службы.

Ранее мы сообщали, что росгвардейцы помогли пенсионерке, которой стало плохо на Богатырском проспекте.

Видео, фото: пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.