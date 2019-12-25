Росгвардейцы помогли пенсионерке, которой стало плохо на Богатырском проспекте

Росгвардейцы незамедлительно вызвали скорую помощь, а до приезда врачей помогли пострадавшей пересесть в служебный автомобиль, чтобы она не замерзла на холоде.

Вечером 16 марта в Приморском районе Санкт-Петербурга сотрудники Росгвардии оказали помощь 74-летней женщине, которой внезапно стало плохо на улице. Инцидент произошел у гипермаркета на Богатырском проспекте. Подробности сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Во время патрулирования наряд вневедомственной охраны заметил пенсионерку, сидящую на тротуаре в окружении прохожих. Подойдя ближе, сотрудники выяснили, что у женщины возник резкий болевой приступ в области сердца, из-за чего она не смогла подняться самостоятельно.

Росгвардейцы незамедлительно вызвали скорую помощь, а до приезда врачей помогли пострадавшей пересесть в служебный автомобиль, чтобы она не замерзла на холоде. В патрульной машине спинку сиденья опустили, чтобы пенсионерка могла прилечь. Сотрудники контролировали ее состояние до прибытия медиков.

По приезде бригады скорой помощи стражи порядка помогли перенести женщину в автомобиль медиков, после чего она была госпитализирована в одну из городских больниц.

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти