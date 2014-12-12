Богатырский проспект в Петербурге ремонтируют комплексно вместе с дворами

Ремонт дорог в Приморском районе меняет качество жизни

Богатырский проспект в Петербурге — одна из главных транспортных артерий Приморского района. Днём и ночью здесь интенсивное движение автомобилей, автобусов и трамваев, а вдоль проспекта расположены школы, поликлиники и детские сады. По словам депутата Госдумы Николая Цеда, ремонт такого участка — это не просто плановая работа, а изменение качества жизни для тысяч людей.

В этом сезоне в Приморском районе работы идут комплексно. Обновляют не только крупные магистрали, но и внутриквартальные проезды. Отдельное внимание — строительству М-32, которое, как отметил Цед, снизит пробки у станции Ольгино и даст удобный выезд на Приморское шоссе. За прошлый год в районе привели в порядок более 14 километров дорог.

Ранее мы рассказывали о том, что после вмешательства прокуратуры Петербурга отремонтировали асфальт на Октябрьском бульваре в Пушкине. Покрытие проезжей части от Египетских ворот до Софийского бульвара имело трещины и ямы.

Фото: Смольный