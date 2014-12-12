Ремонт европейских авто в России стал дороже китайских в разы

Автоэксперт объяснил, почему чинить Mazda и Toyota в Китае дешевле.

Ремонт европейских автомобилей, произведённых не в Китае, обходится российским автовладельцам значительно дороже, чем обслуживание машин китайского производства. Об этом заявил автоэксперт, партнёр аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто в интервью агентству "Москва".

По его словам, у китайских брендов, официально работающих на российском рынке (Chery, Haval, Changan, GAC), налажена логистика запчастей и есть крупные складские запасы. Это позволяет избегать массовых проблем с ремонтом. При этом с европейскими моделями, выпущенными в Китае для местного рынка и ввозимыми по параллельному импорту (Mazda, Toyota, Skoda, Volkswagen, Audi), сложностей также не возникает.

Однако если автомобиль поставлен напрямую из Европы, логистика запчастей через третьи страны серьёзно затруднена. Ожидание деталей может затянуться на долгие месяцы. Эксперт предупреждает, что в ближайшее время ситуация не изменится, и сигналов к улучшению пока нет.

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Фото: Piter.TV