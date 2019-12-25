На Партизанской улице пресекли слив отходов в канализацию

Специалисты отобрали пробы из колодца водоотведения и автоцистерны с целью определения сливаемой жидкости.

В Красногвардейском районе на Партизанской улице сотрудники петербургского "Водоканала" пресекли сброс отходов в канализацию. Был задержан водитель автомобиля ГАЗ, рассказали в предприятии.

Специалисты отобрали пробы из колодца водоотведения и автоцистерны с целью определения сливаемой жидкости. А мужчину передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

"Водоканал" напоминает: несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления может обернуться штрафом до 250 тыс. рублей или приостановкой деятельности организации на срок до 90 суток, если нарушение совершено юридическим лицом. Пресс-служба "Водоканала"

