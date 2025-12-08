  1. Главная
Сегодня, 15:47
Работу свыше 24 тыс. пожарных гидрантов проверили в Петербурге

Гидранты расположены по городу на расстоянии 150 метров друг от друга.

Сотрудники петербургского "Водоканала" проверили более 24 тыс. пожарных гидрантов. Все они готовы к работе, рассказали в предприятии 8 декабря. 

Плановые проверки проводятся совместно с МЧС России для того, чтобы гарантировать исправность оборудования и необходимый для пожаротушения напор воды. Гидранты расположены по городу на расстоянии 150 метров друг от друга. 

Зимой, при необходимости, специалисты предприятия отогревают гидранты с помощью специализированного оборудования – парогенераторов. Помимо этого, бригады несут круглосуточное дежурство в зоне возгорания с выполнением всех необходимых указаний начальника тыла. 

Пресс-служба "Водоканала" 

Ранее на Piter.TV: пожар в Гатчинском районе забрал жизни супругов. 

Видео: пресс-служба "Водоканала" 

Теги: водоканал, пожарные гидранты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

