Работу свыше 24 тыс. пожарных гидрантов проверили в Петербурге

Сотрудники петербургского "Водоканала" проверили более 24 тыс. пожарных гидрантов. Все они готовы к работе, рассказали в предприятии 8 декабря.
Плановые проверки проводятся совместно с МЧС России для того, чтобы гарантировать исправность оборудования и необходимый для пожаротушения напор воды. Гидранты расположены по городу на расстоянии 150 метров друг от друга.
Зимой, при необходимости, специалисты предприятия отогревают гидранты с помощью специализированного оборудования – парогенераторов. Помимо этого, бригады несут круглосуточное дежурство в зоне возгорания с выполнением всех необходимых указаний начальника тыла.
