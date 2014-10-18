Неадекват украл ребенка с детской площадки в Невском районе

Мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

В субботу, 6 августа, петербуржец украл ребенка с детской площадки в Невском районе. Инцидент произошел на улице Шелгунова.

По информации Piter.tv, к стражам порядка обратился местный житель и рассказал, что его сосед привел домой неизвестного ребенка. Прибыв в дом заявителя, стражи порядка услышали громкую музыку и нервный смех в квартире жителя Северной столицы, который привел 7-летнего школьника к себе в гости без разрешения его родителей.

Выяснилось, что злоумышленник состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. Мальчик лежал под диваном в квартире незнакомца, прятался от него.

Петербуржца задержали, а затем доставили в психиатрическую больницу. Школьника вернули маме.

Ранее на Piter.tv: в Невском районе во время шторма женщина получила травму плеча.

Фото: pxhere