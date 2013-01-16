В Невском районе во время шторма женщина получила травму плеча

Жительницу города доставили в больницу.

Накануне, 6 августа, в Петербурге бушевал шторм. Во время непогоды в городе произошло несколько ЧП. Так, в Невском районе на женщину повалилась остановка. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

На проспекте Большевиков, 10/1, упал павильон ожидания общественного транспорта. В результате случившегося пострадала 41-летняя женщина. Она получила травму плеча. Петербурженку доставили в больницу.

Отметим, что во многих районах ветер повалил деревья. Так, ива упала на Крестовском острове. Еще несколько деревьев рухнули на автомобили на проспекте Солидарности.

На Юкковском шоссе дерево прилегло на машину остановившегося купить арбуз. Очевидец в tg-канале "Мегаполис"

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Фото: Телеграм / Мегаполис