Из-за штормового ветра на женщину упал остановочный павильон на проспекте Большевиков

По словам очевидцев, прохожая получила ранения.

В Петербург днем 6 августа пришли сильные осадки. Из-за ветра и дождя с градом в городе начали падать деревья. Подобные случаи зафиксировали в Невском, Приморском районах. Кроме того, из-за непогоды известно как минимум об одном пострадавшем.

На проспекте Большевиков на женщину упал остановочный павильон, который, видимо, не выдержал сильного ветра. По тротуару рассыпались осколки. Пострадавшая лежала на земле.

Основные осадки пройдут с 15 до 19 часов. Ранее "Водоканал" назвал самые уязвимые места для подтоплений.

Видео: ВКонтакте / Маяковка. Центр петербурговедения

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Мария Кузьмина