"Водоканал" назвал самые уязвимые места для подтоплений

Сообщить о подтоплениях можно по телефону горячей линии.

В "Водоканале Санкт-Петербурга" назвали самые уязвимые перекрестки, на которых могут произойти подтопления из-за осадков. Основной удар стихии ожидается с 15 до 19 часов.

Циклон движется на город со стороны Прибалтики. Скопления воды могут произойти в Зеленогорске на проспекте Ленина (проезде под железнодорожным мостом на углу с Вокзальной улицей), углу Энгельса и Луначарского, Просвещения и Есенина, а также на Вокзальной площади в Ломоносове. На перекрестке Парашютной и Репищева установлена передвижная насосная станция.

На улицах будут дежурить оперативные бригады. Сообщить о подтоплении можно по телефону 305-09-09.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Водоканал" завершил реконструкцию ливнёвки на Ушинского.

Фото: Piter.tv