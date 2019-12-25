  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Водоканал" назвал самые уязвимые места для подтоплений
Сегодня, 16:20
107
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

"Водоканал" назвал самые уязвимые места для подтоплений

0 0

Сообщить о подтоплениях можно по телефону горячей линии.

В "Водоканале Санкт-Петербурга" назвали самые уязвимые перекрестки, на которых могут произойти подтопления из-за осадков. Основной удар стихии ожидается с 15 до 19 часов. 

Циклон движется на город со стороны Прибалтики. Скопления воды могут произойти в Зеленогорске на проспекте Ленина (проезде под железнодорожным мостом на углу с Вокзальной улицей), углу Энгельса и Луначарского, Просвещения и Есенина, а также на Вокзальной площади в Ломоносове. На перекрестке Парашютной и Репищева установлена передвижная насосная станция. 

На улицах будут дежурить оперативные бригады. Сообщить о подтоплении можно по телефону 305-09-09.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Водоканал" завершил реконструкцию ливнёвки на Ушинского. 

Фото: Piter.tv

Теги: подтопление, скопление воды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии