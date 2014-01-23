  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Водоканал" завершил реконструкцию ливнёвки на Ушинского
Сегодня, 19:20
100
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

"Водоканал" завершил реконструкцию ливнёвки на Ушинского

0 0

Специалисты возвели на пересечении с проспектом Просвещения два участка канализационной сети протяженностью 23 метра и протяженностью 18 метров по проспекту Луначарского, чтобы исключить скопление воды. 

Реконструкцию ливневой канализации на улице Ушинского в Калининском районе Петербурга завершили специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Работы проводили в рамках модернизации, которую разработало предприятие. Об этом в пятницу, 15 июля, рассказали в пресс-службе "Водоканала".

Специалисты возвели на пересечении с проспектом Просвещения два участка канализационной сети протяженностью 23 метра и протяженностью 18 метров по проспекту Луначарского, чтобы исключить скопление воды. 

Ранее мы писали, что суд арестовал экс-директора "Водоканала" Петербурга по делу о злоупотреблении полномочиями.

Фото: пресс-служба "Водоканала"

Теги: реконструкция, ушинского
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии