"Водоканал" завершил реконструкцию ливнёвки на Ушинского

Специалисты возвели на пересечении с проспектом Просвещения два участка канализационной сети протяженностью 23 метра и протяженностью 18 метров по проспекту Луначарского, чтобы исключить скопление воды.

Реконструкцию ливневой канализации на улице Ушинского в Калининском районе Петербурга завершили специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Работы проводили в рамках модернизации, которую разработало предприятие. Об этом в пятницу, 15 июля, рассказали в пресс-службе "Водоканала".

Специалисты возвели на пересечении с проспектом Просвещения два участка канализационной сети протяженностью 23 метра и протяженностью 18 метров по проспекту Луначарского, чтобы исключить скопление воды.

Ранее мы писали, что суд арестовал экс-директора "Водоканала" Петербурга по делу о злоупотреблении полномочиями.

Фото: пресс-служба "Водоканала"