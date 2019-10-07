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Суд арестовал экс-директора "Водоканала" Петербурга по делу о злоупотреблении полномочиями
Сегодня, 10:01
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Суд арестовал экс-директора "Водоканала" Петербурга по делу о злоупотреблении полномочиями

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Александр Данилов работал на предприятии с 1985 по 2022 год, 3 из которых был директором.

Выборгский районный суд арестовал бывшего директора "Водоканала Санкт-Петербурга" Александра Данилова. Он руководил предприятием с 2019 по 2022 год. 

Как сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга, он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Зафиксировано 6 эпизодов. Данилову вменяется причинение ущерба предприятию на общую сумму около миллиарда рублей.

12-го июля бывшего директора задержали, в 13 июля ему предъявили обвинение. Александр Данилов останется под стражей до 11-го сентября 2022 года. 

Всего во время обысков были задержаны 4 человека: бывший замначальника отдела подключения к сетям Алексей Грибулин, действующие специалисты того же отдела Вячеслав Гольдин и Антон Вебер. Последнего не стали заключать под стражу. 

Предыдущий директор "Водоканала", Евгений Целиков, также был арестован. Он попал под статью о мошенничестве в крупном размере. В деле фигурирует сумма в 211 млн рублей. 

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Фото: Водоканал Санкт-Петербурга

Теги: водоканал, злоупотребление полномочиями
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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