Суд Петербурга оставил на свободе сотрудника "Водоканала" по делу об ущербе на 50 млн рублей

В четверг, 14 июля, Выборгский суд Петербурга вынес постановление о мере пресечения в виде запрета определённых действий экс-сотруднику "Водоканала Санкт-Петербурга" Антону Веберу. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов города, с апреля 2014 по апрель 2016 Вебер был ведущим специалистом Службы согласования размещения объектов Департамента по реализации подключений "Водоканала", а затем до июля 2017 года он занимал должность ведущего специалиста группы "Юг" того же Департамента, с июля 2017 по май 2018 года был ведущим специалистом Дирекции анализа и актуализации данных об абонентах предприятия.

В апреле 2017 обвиняемый с другими должностными лицами "Водоканала" внес недостоверные сведения в систему предприятия. Он подменил данные о выдаче разрешительной документации с объекта "магазин" в посёлке Тярлево на объект "многоквартирные дома" в Шушарах.

Так, в систему внесли недостоверные данные о наличии у застройщика разрешения на подключение к инженерным сетям "Водоканала". Ущерб предприятию от действий Вебера оценили в 50 млн рублей.

Суд запретил обвиняемому общаться с лицами по делу, за исключением тех, кто осуществляет предварительное расследование, зашитников, медиков и близких родственников. Также ему запрещено пользоваться интернетом.

Фото: piter.tv

