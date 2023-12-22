Жилой квартал в Приморском районе Петербурга в 2024 году получит наружное освещение

Жилой квартал, находящийся в границах улиц Савушкина, Беговой, Школьной и Яхтенной в Приморском районе Петербурга, получит в 2024 году наружное ощущение. Об этом 7 мая сообщили в пресс-службе городского комитета по энергетике.
На объекте установлены 282 светильника и 221 опора. На данный момент ведутся разработка траншей и прокладка кабельной линии протяженностью 9,5 тыс. метров. Работы намерены завершить в августе.
Уточняется, что на территории квартала находятся общеобразовательная школа, детский сад, поликлиника и другие социально значимые объекты. Светильники обеспечат равномерное освещение, создадут комфортные и безопасные условия для прогулок пешеходов и движения транспорта. Работы проводят по заказу СПб ГКУ "Управление заказчика".
Ранее мы рассказывали о том, что три Предпортовых проезда осветят новые фонари.
Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга
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