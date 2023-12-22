Три Предпортовых проезда осветят новые фонари

В 2024 году на юго-западе Санкт-Петербурга запланировано построить и реконструировать освещение на четырех улицах.

В 4-м, 5-м и 6-м Предпортовых проездах Московского района Петербурга будет установлено новое современное светотехническое оборудование. Качество освещения значительно улучшится за счет 159 светодиодных светильников, которые разместят на 126 опорах. В земле проложат 5 км кабельных линий, рассказали в Комитете по энергетике.

После установки опор, монтажа светильников, сетей и другого оборудования будут проведены пусконаладочные работы, утилизация строительного мусора, благоустройство территории.

В 2024 году на юго-западе Санкт-Петербурга запланировано построить и реконструировать освещение на четырех улицах, а также установить фонари в Московском саду

Ранее на Дачном проспекте стартовала реконструкция наружного освещения. Этот участок – оживленная транспортная артерия, которая соединяет улицы с КАД, неподалеку расположена станция метрополитена "Проспект Ветеранов".

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга