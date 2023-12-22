На Дачном проспекте стартовала реконструкция наружного освещения

Вдоль дороги специалисты СПб ГБУ "Ленсвет" установят 33 опоры, на них будут 68 светодиодных светильников.

На Дачном проспекте от проспекта Стачек до бульвара Новаторов в Кировском районе Петербурга началась реконструкция наружного освещения. Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета по энергетике 23 апреля.

Этот участок – оживленная транспортная артерия, которая соединяет улицы с КАД, неподалеку расположена станция метрополитена "Проспект Ветеранов".

Вдоль дороги специалисты СПб ГБУ "Ленсвет" установят 33 опоры, на них будут 68 светодиодных светильников. Их цветовая температура составит 3 тыс. Кельвинов, пешеходные переходы выделят более контрастным цветом – 5 тыс. Кельвинов. На объекте смонтируют 2,2 километра линий электропередачи.

Первые фонари на Дачном проспекте появились в 1970 году, последнюю реконструкцию провели в 1995-м. В 2024 году установят современное оборудование, что повысит качество освещенности и снизит эксплуатационные расходы.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге 3-ю линию 1-й половины осветят фонари нового поколения.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга