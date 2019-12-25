Нетрезвая рецидивистка повредила BMW бывшего кирпичом в Кировском районе

Женщина разбила стекло боковой двери, сломала зеркало заднего вида и повредила лакокрасочное покрытие.

Росгвардейцы задержали нетрезвую женщину, которая повредила автомобиль бывшего сожителя.

Как рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, в полицию 15 октября обратились житель дома на Дачном проспекте. По их словам, незнакомка громила кирпичом припаркованную машину BMW. На месте поймали 30-летнюю рецидивистку. Она разбила стекло боковой двери, сломала зеркало заднего вида и повредила лакокрасочное покрытие.

Сотрудники вневедомственной охраны доставили нарушительницу в 64-й отдел, в настоящее время сумма ущерба устанавливается.

