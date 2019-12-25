  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Нетрезвая рецидивистка повредила BMW бывшего кирпичом в Кировском районе
Сегодня, 16:19
149
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Нетрезвая рецидивистка повредила BMW бывшего кирпичом в Кировском районе

0 0

Женщина разбила стекло боковой двери, сломала зеркало заднего вида и повредила лакокрасочное покрытие.

Росгвардейцы задержали нетрезвую женщину, которая повредила автомобиль бывшего сожителя. 

Как рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, в полицию 15 октября обратились житель дома на Дачном проспекте. По их словам, незнакомка громила кирпичом припаркованную машину BMW. На месте поймали 30-летнюю рецидивистку. Она разбила стекло боковой двери, сломала зеркало заднего вида и повредила лакокрасочное покрытие. 

Сотрудники вневедомственной охраны доставили нарушительницу в 64-й отдел, в настоящее время сумма ущерба устанавливается. 

Ранее на Piter.TV: в Песочном нетрезвый мужчина разбил стекла у припаркованной машины. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: дачный проспект, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии