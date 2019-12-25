В Песочном нетрезвый мужчина разбил стекла у припаркованной машины

Хулиганом оказался 25-летний местный житель, его увезли в отдел.

Росгвардейцы задержали мужчину, который разгромил машину в Курортном районе. Как сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, злоумышленник находился в состоянии опьянения.

Еще 11 октября в полицию обратились жители поселка Песочный с информацией о том, что возле одного из частных домов агрессивный прохожий бьет ногами и руками по припаркованному автомобилю. Он оторвал зеркало заднего вида, повредил боковые двери и разбил стекла у Lada Largus, а потом проник в салон.

Хулиганом оказался 25-летний местный житель, его увезли в отдел. Сумма ущерба устанавливается.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти