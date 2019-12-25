  1. Главная
В Песочном нетрезвый мужчина разбил стекла у припаркованной машины
Сегодня, 15:59
Хулиганом оказался 25-летний местный житель, его увезли в отдел.

Росгвардейцы задержали мужчину, который разгромил машину в Курортном районе. Как сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, злоумышленник находился в состоянии опьянения. 

Еще 11 октября в полицию обратились жители поселка Песочный с информацией о том, что возле одного из частных домов агрессивный прохожий бьет ногами и руками по припаркованному автомобилю. Он оторвал зеркало заднего вида, повредил боковые двери и разбил стекла у Lada Largus, а потом проник в салон. 

Хулиганом оказался 25-летний местный житель, его увезли в отдел. Сумма ущерба устанавливается. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Комендантском проспекте пьяный водитель Ford протаранил три машины. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

