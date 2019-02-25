  1. Главная
Сегодня, 15:50
На Комендантском проспекте пьяный водитель Ford протаранил три машины

В отношении местного жителя составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.8 и ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ.

Сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти 13 октября задержали нетрезвого водителя, который протаранил три автомобиля на Комендантском проспекте. 

Предварительно, 38-летний мужчина за рулем Ford Escape, двигаясь по боковому проезду, не справился с управлением и столкнулся с припаркованными машинами Saturn, Changan и Chevrolet. Он был доставлен в 86-й отдел полиции Приморского района. В отношении местного жителя составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.8 и ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.

Ранее на Piter.TV: авария в районе Кронштадта стала причиной пробки на КАД. 

Видео: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти 

Теги: комендантский проспект, нетрезвый водитель
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

