На Комендантском проспекте пьяный водитель Ford протаранил три машины

В отношении местного жителя составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.8 и ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ.

Сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти 13 октября задержали нетрезвого водителя, который протаранил три автомобиля на Комендантском проспекте.

Предварительно, 38-летний мужчина за рулем Ford Escape, двигаясь по боковому проезду, не справился с управлением и столкнулся с припаркованными машинами Saturn, Changan и Chevrolet. Он был доставлен в 86-й отдел полиции Приморского района. В отношении местного жителя составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.8 и ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.

Ранее на Piter.TV: авария в районе Кронштадта стала причиной пробки на КАД.

Видео: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти