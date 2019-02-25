  1. Главная
Авария в районе Кронштадта стала причиной пробки на КАД
13 октября
Для проезда доступна только одна полоса.

На 133-м километре внешнего кольца Кольцевой автодороги Петербурга произошло ДТП днем 13 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Дирекции КЗС. 

Авария случилась в районе Кронштадта, в настоящее время сведения об участниках и о пострадавших уточняются. Для проезда водителей доступна только одна полоса, на месте образовался затор. 

Фото: "Яндекс.Карты" 

Вызваны экстренные оперативные службы и сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Малой Охте каршеринг перевернулся после аварии с "легковушкой". 

Главное фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти

