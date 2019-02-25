Авария в районе Кронштадта стала причиной пробки на КАД

На 133-м километре внешнего кольца Кольцевой автодороги Петербурга произошло ДТП днем 13 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Дирекции КЗС.
Авария случилась в районе Кронштадта, в настоящее время сведения об участниках и о пострадавших уточняются. Для проезда водителей доступна только одна полоса, на месте образовался затор.
Фото: "Яндекс.Карты"
Вызваны экстренные оперативные службы и сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Главное фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти
