На Малой Охте каршеринг перевернулся после аварии с легковушкой

Вчера примерно в 13:30 на перекрестке Таллинской улицы и Новочеркасского проспекта черная иномарка врезалась сбоку в автомобиль каршеринга, протащив его вперед и вызвав переворот транспортного средства. Об этом сообщило "Оперативное прикрытие".

Из салона пострадавшего авто выбрались двое пассажиров — мужчина и женщина, которым помогли очевидцы происшествия.

Согласно предварительной информации, пострадавших среди водителей нет.

Ранее мы сообщили о том, что с места ДТП в Отрадном госпитализировали подростка в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 ч.1 УК РФ. Водитель Hyundai Solaris задержан на основании ст. 91 УПК РФ.

Фото: Piter.TV