С места ДТП в Отрадном госпитализировали подростка в тяжелом состоянии

Возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 ч.1 УК РФ.

Днём 9 октября, в 14:55, на Набережной улице в городе Отрадное, напротив дома №34, произошла авария с участием автомобиля Hyundai Solaris, управляемого 24-летним водителем. Об этом проинформировала пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти,

Машина двигалась в сторону Петербурга из поселка Павлово. На регулируемом пешеходном переходе дорогу переходил 16-летний студент первого курса местного техникума. Водитель Hyundai не успел затормозить и сбил подростка, который после удара отлетел во встречный автомобиль "ГАЗ", управляемый мужчиной 42-х лет.

Пострадавший школьник получил серьёзные травмы и был экстренно доставлен в медицинское учреждение в тяжёлом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 ч.1 УК РФ. Водитель Hyundai Solaris задержан на основании ст. 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что таксист сбил курьера на перекрестке Долгоозерной и Парашютной.

Фото: Piter.TV