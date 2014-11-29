Таксист сбил курьера на перекрестке Долгоозерной и Парашютной

Пострадавший доставлен в медицинское учреждение с травмой голеностопа.

Ночью 9 октября на пересечении Долгоозерной и Парашютной улиц случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля такси и сотрудника службы доставки, получившего травмы. По информации 78.ru, вскоре после аварии на место прибыли бригады скорой медицинской помощи и подразделения пожарной охраны.

Пострадавший доставлен в медицинское учреждение, где в настоящее время проходит хирургическое вмешательство на на голеностопе.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Фото: Piter.TV