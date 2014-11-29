  1. Главная
Таксист сбил курьера на перекрестке Долгоозерной и Парашютной
Сегодня, 9:09
50
Пострадавший доставлен в медицинское учреждение с травмой голеностопа.

Ночью 9 октября на пересечении Долгоозерной и Парашютной улиц случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля такси и сотрудника службы доставки, получившего травмы. По информации 78.ru, вскоре после аварии на место прибыли бригады скорой медицинской помощи и подразделения пожарной охраны.

Пострадавший доставлен в медицинское учреждение, где в настоящее время проходит хирургическое вмешательство на  на голеностопе.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что на Корабельной столкнулись трамвай и грузовик.

Фото: Piter.TV

