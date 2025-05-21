Тротуары Дачного проспекта теперь освещают 143 светильника

Проложено 5,5 тыс. метров кабельной линии, смонтировано 1,2 тыс. метров воздушной линии электропередачи.

На тротуарах Дачного проспекта в Петербурге появилась система освещения. В частности, на участках от Кронштадтской площади до проспекта Ветеранов и от дома 16 по Дачному проспекту до проспекта Народного Ополчения установлено 143 светильника на 136 опорах, сообщили в городском комитете по энергетике 21 мая.

Проложено 5,5 тыс. метров кабельной линии, смонтировано 1,2 тыс. метров воздушной линии электропередачи. Магистраль является важной транспортной артерией Кировского района и имеет интенсивное пешеходное движение. Строительство освещения на тротуарах по заказу ГКУ "Управление заказчика" позволило обеспечить комфорт и безопасность передвижения.

Ранее дорожное полотно проспекта оборудовали современными комплексами уличной подсветки.

Ранее мы рассказывали о том, что на проспекте Чернышевского установили 100 светодиодных светильников.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга