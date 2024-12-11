На Дачном проспекте завершилась реконструкция наружного освещения

На объекте специалисты "Ленсвета" установили 39 металлических опор и смонтировали на них 68 светодиодных светильников.

На участке Дачного проспекта от проспекта Стачек до бульвара Новаторов завершили реконструкцию системы наружного освещения. Об этом сообщили в комитете по энергетике Петербурга 14 января.

На объекте специалисты "Ленсвета" установили 39 металлических опор и смонтировали на них 68 светодиодных светильников. Цветовая температура ламп, которые расположены вдоль дороги, составляет 3 тыс. К, а в пределах пешеходных переходов – 5 тыс. К.

Для объединения фонарей в единую систему было использовано более 2,2 километров проводов, из них 1,3 километра проложили под землей.

Проведенная комплексная реконструкция стала второй за все время эксплуатации системы наружного освещения Дачного проспекта. Первые фонари появились здесь в 1970 году, а последняя модернизация проводилась в 1995 году. Пресс-служба комитета по энергетике Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге обновили 97 пунктов питания системы освещения.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга