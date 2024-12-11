В Петербурге обновили 97 пунктов питания системы освещения

В прошлом году темпы модернизации шкафов питания уличного освещения увеличились на 7% относительно 2023 года.

В Петербурге для бесперебойного функционирования фонарей обновили 97 пунктов питания системы наружного освещения. Об этом рассказали в городском комитете по энергетике 10 января.

В прошлом году темпы модернизации шкафов питания уличного освещения увеличились на 7% относительно 2023 года. Большая часть мероприятий коснулась Петродворцового района, куда входят Стрельна, Петергоф и Ломоносов.

Отмечается, что корпуса новых устройств надежно защищают внутренние коммуникации и приборы от негативных факторов внешней среды. Всю конструкцию закрывают антивандальной сеткой.

Ранее на Piter.TV: в саду Андрея Петрова на Петроградской стороне обновили освещение.

Фото: пресс-служба СПб ГБУ "Ленсвет"