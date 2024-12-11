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В Петербурге обновили 97 пунктов питания системы освещения
Сегодня, 15:06
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В Петербурге обновили 97 пунктов питания системы освещения

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В прошлом году темпы модернизации шкафов питания уличного освещения увеличились на 7% относительно 2023 года.

В Петербурге для бесперебойного функционирования фонарей обновили 97 пунктов питания системы наружного освещения. Об этом рассказали в городском комитете по энергетике 10 января. 

В прошлом году темпы модернизации шкафов питания уличного освещения увеличились на 7% относительно 2023 года. Большая часть мероприятий коснулась Петродворцового района, куда входят Стрельна, Петергоф и Ломоносов. 

Отмечается, что корпуса новых устройств надежно защищают внутренние коммуникации и приборы от негативных факторов внешней среды. Всю конструкцию закрывают антивандальной сеткой. 

Ранее на Piter.TV: в саду Андрея Петрова на Петроградской стороне обновили освещение.

Фото: пресс-служба СПб ГБУ "Ленсвет" 

Теги: комитет по энергетике, наружное освещение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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