Комитет по энергетике Петербурга объяснил перебои с топливом

Информацию об очередях на заправках передали поставщику бензина.

В пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга прокомментировали ситуацию с топливом в городе. Соответствующий вопрос задала местная жительница в сообществе ведомства во "ВКонтакте".

Информацию об очередях на заправках передали поставщику бензина. Сложности связаны "с временными логистическими задержками или повышенным спросом".

Вопрос топливообеспечения находится на контроле в федеральном центре, поставщики уже работают над скорейшим восполнением запасов на АЗС, но сделать это одномоментно, к сожалению, невозможно. Пресс-служба комитета по энергетике

Ранее мы рассказывали о том, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко тоже назвал причины дефицита бензина.

Фото: Piter.TV