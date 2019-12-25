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Комитет по энергетике Петербурга объяснил перебои с топливом
Сегодня, 12:27
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Комитет по энергетике Петербурга объяснил перебои с топливом

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Информацию об очередях на заправках передали поставщику бензина.

В пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга прокомментировали ситуацию с топливом в городе. Соответствующий вопрос задала местная жительница в сообществе ведомства во "ВКонтакте". 

Информацию об очередях на заправках передали поставщику бензина. Сложности связаны "с временными логистическими задержками или повышенным спросом". 

Вопрос топливообеспечения находится на контроле в федеральном центре, поставщики уже работают над скорейшим восполнением запасов на АЗС, но сделать это одномоментно, к сожалению, невозможно. 

Пресс-служба комитета по энергетике 

Ранее мы рассказывали о том, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко тоже назвал причины дефицита бензина. 

Фото: Piter.TV 

Теги: бензин, комитет по энергетике
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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