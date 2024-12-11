В саду Андрея Петрова на Петроградской стороне обновили освещение

Кроме того, каждая скульптура получила художественную подсветку.

В саду имени композитора Андрея Петрова в Петроградском районе Петербурга завершилась реконструкция системы наружного освещения. Об этом сообщили в городском комитете по энергетике 9 января.

Территория сада, помимо деревьев и прогулочных дорожек, включает детскую игровую площадку, скульптурную группу "Первая скрипка" из восьми фигур и пространство для проведения камерных концертов и представлений. Весь периметр зоны обеспечен светотехническим оборудованием.

В ходе работ были установлены 31 декоративная опора освещения и 40 светодиодных фонарей, которые имеют плафоны в форме музыкальной пластинки. Кроме того, каждая скульптура получила художественную подсветку. Все 1,3 километра кабельных линий проложили под землей.

Ранее мы рассказывали о том, что на Московском проспекте завершили проект по художественной подсветке зданий.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга