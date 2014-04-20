На Московском проспекте завершили проект по художественной подсветке зданий

На последнем этапе проекта установлено 1500 светодиодных прожекторов и линейных светильников с теплым белым свечением.

В Санкт-Петербурге завершился масштабный проект по созданию архитектурно-художественной подсветки Московского проспекта. Работы велись с 2022 года и охватили 12 зданий на участке от Бассейной улицы до площади Победы. Сегодня более 90% фасадов вдоль этой центральной магистрали украшены современными системами освещения.

На последнем этапе проекта установлено 1500 светодиодных прожекторов и линейных светильников с теплым белым свечением. Новая подсветка акцентирует внимание на архитектурных деталях: карнизах, фронтонах, колоннах и пилястрах. Светильники обеспечивают направленное освещение, подчеркивающее объем и пропорции зданий.

Одним из самых заметных объектов стала первая в Ленинграде десятиэтажка на Московском проспекте, 202, где расположен кинотеатр "Дружба". Фасад здания, выделяющийся строгими формами и повторяющимися элементами, украшен 260 светильниками.

Все технические решения проекта выполнены с учетом сохранения исторического облика домов. Осветительное оборудование выбрано под цвет фасадов и смонтировано таким образом, чтобы не нарушать их эстетическое восприятие.

Фото: Смольный

Видео: Комитет по энергетике