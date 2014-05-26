На улице Седова установили 478 новых светильников

Первоначально улица Седова была оборудована системой освещения в 1962 году.

Завершены работы по модернизации уличного освещения на улице Седова в Невском районе Санкт-Петербурга. На протяжении всей трассы длиной более 6,6 километра установлены 478 современных осветительных приборов. Эти мероприятия реализованы в рамках общегородской программы по замене морально устаревших натриевых ламп на энергоэффективные светодиодные светильники, сообщила пресс-служба Смольного.

Одним из важных аспектов в достижении этой цели является совершенствование светового оснащения дорог, особенно актуально это для одного из северных городов планеты, прокомментировал губернатор Петербурга Александр Беглов. Начиная с 2019 года, проводятся широкомасштабные преобразования, направленные на замену натриевых источников света новыми светодиодными технологиями. Только замена 25 тысяч устаревших ламп в прошлом году позволила сэкономить свыше 100 миллионов рублей в бюджете города.

Первоначально улица Седова была оборудована системой освещения в 1962 году. Сегодня она входит в число важнейших городских трасс левого берега Невского района и является одной из наиболее длинных магистралей города. Последнее значительное обновление светотехнического оборудования происходило здесь более 15 лет назад.

Применение новейших светодиодов позволило сократить потребление энергии на освещение улицы почти вдвое по сравнению с показателями при эксплуатации натриевых ламп. Качество освещения заметно улучшилось, обеспечивая лучшую видимость дорожных знаков и разметки. Особый акцент сделан на улучшении видимости пешеходных переходов: 27 из них оборудованы яркими светильниками с цветовой температурой 5000 Кельвин.

Постепенное внедрение современной осветительной инфраструктуры реализуется последовательно во всех административных зонах города. Уровень охвата территорий качественным освещением достигает 99,7%.

Ранее мы сообщили о том, что в жилом квартале Невской заставы появились современные фонари.

Фото: Правительство Петербурга