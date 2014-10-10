В Петербурге до 10 июля в 14 районах пройдут гидравлические испытания

Данные мероприятия помогают обнаружить ненадежные участки тепловых сетей.

С 6 по 10 июля в Петербурге проведут 61 гидравлическое испытание в 14 районах, сообщили в городском комитете по энергетике. Данные мероприятия помогают обнаружить ненадежные участки тепловых сетей и предупредить технологические нарушения с отключениями горячей воды и тепла в холодное время года.

На неделе АО "ТЭК СПб" планирует 21 испытание в Выборгском, Красносельском, Красногвардейском, Курортном, Московском, Невском и Пушкинском районах, АО "Теплосеть Петербурга" – в Адмиралтейском и Кировском районах. На сетях ООО "Петербургтеплоэнерго" организуют 33 испытания в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском, Курортном и Петродворцовом районах, ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" – пять испытаний в Приморском, Выборгском, Фрунзенском и в Адмиралтейском районах. О признаках повреждения коммуникаций необходимо заявить по телефонам: 112 или 004.

Ранее мы рассказывали о том, что на Невском проспекте синхронизируют замену изношенного участка тепломагистрали и ремонт дороги.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга