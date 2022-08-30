На Невском проспекте синхронизируют замену изношенного участка тепломагистрали и ремонт дороги

Следующим шагом станет комплексная реконструкция сети.

В рамках масштабного обновления дорожного покрытия на Невском проспекте специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" проведут замену изношенного участка тепломагистрали. Работы будут выполнены на пересечении с Исполкомской улицей и полностью синхронизированы с дорожным ремонтом, что позволит избежать повторного вскрытия проезжей части и минимизировать неудобства для движения транспорта.

Как сообщили "Вечернему Санкт-Петербургу" в пресс-службе Комитета по энергетике, в настоящее время ведётся замена асфальтобетонного покрытия на участке от площади Восстания до площади Александра Невского. Параллельно с этим теплоэнергетики обновят 40 метров трубопровода на отрезке между домами № 170 и № 147. Поскольку тепломагистраль эксплуатируется уже несколько десятилетий, отдельные участки под дорогой и тротуарами требуют срочной замены. Основной этап работ запланирован на период с 28 июня по 6 июля.

Следующим шагом станет комплексная реконструкция сети. Уже в этом году специалисты приступят к проектированию обновления участков на Исполкомской улице (от Херсонской до Конной) и на Невском проспекте (от дома № 147 до Тележной). После завершения проектирования в 2028 году планируется начать реконструкцию, в ходе которой будет заменено 697 метров трубопроводов.

Кроме того, во время дорожных работ инженеры обследуют все инженерные сети и объекты, расположенные в зоне проведения ремонта. Подобный подход доказал свою эффективность ранее: например, в прошлом году при ремонте Невского проспекта ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" одновременно выполнил замену пожарных гидрантов и обновление водопроводной арматуры.

Ранее мы сообщили о том, что гидравлические испытания теплосетей стартовали в четырёх районах Петербурга.

Фото: "Вечерний Санкт-Петербург" (Артем Важинский)