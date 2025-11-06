Гидравлические испытания теплосетей стартуют в четырёх районах Петербурга

Работы затронут жилые кварталы Невского, Калининского, Красногвардейского и Кировского районов.

Сегодня, 1 июля, компании "ТЭК СПб" и "Теплосеть Санкт-Петербурга" приступили к плановым гидравлическим испытаниям тепловых сетей. Работы затронут жилые кварталы Невского, Калининского, Красногвардейского и Кировского районов.

В Невском районе испытаниям подвергнутся участки на Караваевской, Прибрежной, Прогонной улицах, улице Дмитрия Устинова, Тепловозной улице, а также на Шлиссельбургском, Рыбацком проспектах и проспекте Обуховской Обороны. В перечень включены дома по Караваевской улице (от д. 25 к.1 до д. 41 к.4, нечётная сторона), а также следующие адреса: Скачков переулок, д.11, Прибрежная улица, д.16, Тепловозная улица, д. 50 и 52.

В Калининском районе работы пройдут на территории, ограниченной улицами Вавиловых, Академика Байкова, Раевского, Жака Дюкло, Курчатова, Шателена, Новороссийской, Политехнической и Тихорецким проспектом, проспектом Науки, Светлановским проспектом, проспектом Тореза, Институтским, 2-м Муринским проспектами, проспектом Пархоменко, Гражданским проспктом и проспектом Непокорённых.

В Красногвардейском районе проверки коснутся сетей на Новочеркасском проспекте (южнее Республиканской улицы) и Малоохтинском проспекте (севернее Весенней улицы), а также домов № 37/1, 37/2, 39/1, 39/2, 41/14 на Новочеркасском и дома № 12 на Заневском проспектах.

Жители могут уточнить график отключения горячего водоснабжения по своим адресам на официальных сайтах обслуживающих компаний "ТЭКа" и "Теплосети".

Ранее мы сообщили о том, что в Колпинском районе началась модернизация теплосетей: 7 км труб меняют на современные.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга