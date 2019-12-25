В Колпинском районе началась модернизация теплосетей: 7 км труб меняют на современные

В результате реконструкции надёжность теплоснабжения повысится для 37 зданий, включая жилые дома и учреждения.

В Колпинском районе Петербурга дан старт масштабным работам по замене тепловых сетей. В квартале, ограниченном улицами Ижорского Батальона, Октябрьской, Ремизова и Тверской, началась прокладка новых трубопроводов протяжённостью 7 240 метров. Об этом информирует пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Необходимость реконструкции назрела давно: старые трубы, проложенные в 1999 году, за последние пять лет стали причиной 70 технологических нарушений, создавая неудобства для 13 тысяч жителей. На смену изношенной инфраструктуре придут современные предизолированные трубопроводы.

Новые сети рассчитаны на 30 лет службы и будут обладать рядом преимуществ: пенополиуретановая изоляция надёжно сохраняет температуру теплоносителя, снижая теплопотери. Оперативный дистанционный контроль позволит в режиме реального времени отслеживать состояние изоляции и выявлять дефекты на ранней стадии, предотвращая аварии.

На время основных работ подача тепла и горячей воды будет осуществляться по временным сетям. На текущий момент специалисты уже построили более 40% (2 600 метров из 6 396) временных трубопроводов.

Особое внимание уделяется безопасности социальных объектов. Новые теплопроводы для школы №456 и детских садов №11 и №12 будут уложены в прочные железобетонные каналы. В результате реконструкции надёжность теплоснабжения повысится для 37 зданий, включая жилые дома и учреждения. Завершить все работы планируется в ноябре 2028 года.

Этот проект является частью системной модернизации района. За последние пять лет АО "ТЭК СПб" уже обновило почти треть сетей Колпино, что позволило снизить количество аварий на 40%. В 2021 году аналогичная реконструкция была проведена в другой части квартала, что повысило надёжность теплоснабжения для ещё 7 тысяч жителей.

Ранее мы сообщили о том, что масштабная реконструкция систем уличного освещения началась в Металлострое.

Фото: Пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга

