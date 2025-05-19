На проспекте Чернышевского установили 100 светодиодных светильников

А чугунные опоры и кабельные линии остались прежними.

На проспекте Чернышевского в Петербурге завершена модернизация системы наружного освещения. Натриевые источники света заменили на светодиодные вдоль всей проезжей части, рассказали в городском комитете по энергетике.

Так, на объекте установлено 100 светильников. Новое оборудование соответствует современным стандартам энергоэффективности. А чугунные опоры и кабельные линии остались прежними.

Система наружного освещения проспекта находится в управлении "Ленсвета" с 1963 года.

Ранее мы сообщили о том, что на Сампсониевском мосту установили 72 современных светильника. С 1960-х годов их корпуса покрылись коррозией, стекла помутнели, поэтому снизилось качество света.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга