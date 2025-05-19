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На проспекте Чернышевского установили 100 светодиодных светильников

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А чугунные опоры и кабельные линии остались прежними.

На проспекте Чернышевского в Петербурге завершена модернизация системы наружного освещения. Натриевые источники света заменили на светодиодные вдоль всей проезжей части, рассказали в городском комитете по энергетике. 

Так, на объекте установлено 100 светильников. Новое оборудование соответствует современным стандартам энергоэффективности. А чугунные опоры и кабельные линии остались прежними.

Система наружного освещения проспекта находится в управлении "Ленсвета" с 1963 года. 

Ранее мы сообщили о том, что на Сампсониевском мосту установили 72 современных светильника. С 1960-х годов их корпуса покрылись коррозией, стекла помутнели, поэтому снизилось качество света.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Теги: освещение, проспект чернышевского
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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