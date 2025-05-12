На Сампсониевском мосту установили 72 современных светильника

С 1960-х годов корпуса светильников покрылись коррозией, стекла помутнели, поэтому снизилось качество света.

На Сампсониевском мосту в Петербурге завершилась модернизация освещения. За две недели специалисты заменили 72 натриевых светильника на современные светодиодные. Работу выполнили в рамках программы взаимодействия городского правительства и ПАО "Газпром", сообщили в комитете по энергетике Северной столицы.

С 1960-х годов корпуса светильников покрылись коррозией, стекла помутнели, поэтому снизилось качество света. Были изготовлены светильники со светодиодными матрицами. Новые корпуса покрыты краской в цвет существующих опор. Кроме того, установили матовые стекла фонарей.

Сейчас доля современных источников света для освещения петербургских объектов превысила 60%. Такие фонари в полтора раза снижают потребление электроэнергии.

Ранее мы рассказывали о том, что на улице Седова установили 478 новых светильников.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга