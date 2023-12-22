В Петербурге 3-ю линию 1-й половины осветят фонари нового поколения

К концу 2024 года источников света станет в два раза больше – 55.

В Приморском районе на 3-й линии 1-й половины началась реконструкция наружного освещения. Эта оживленная дорога проходит в границах шести кварталов, расположена рядом с медицинским центром Алмазова, парками Усадьба Орловых-Денисовых и Удельным.

Как напомнили в Комитете по энергетике, впервые освещение здесь появилось 1968 году. До модернизации на объекте было 24 фонаря. К концу 2024 года источников света станет в два раза больше – 55. Вместо железобетонных опор установят современные металлические. Кабельные линии протяжённостью 3,6 км проложат в земле.

Также в 2024 году в Приморском районе запланировано завершить строительство освещения на территории квартала 61 в границах улиц Савушкина, Беговая, Школьная, Яхтенная.

А Московское шоссе осветят 406 светодиодных фонарей.

Видео: Комитет по энергетике