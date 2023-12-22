Московское шоссе осветят 406 светодиодных фонарей

До конца 2024 года на участке от площади Победы до КАД установят 406 светодиодных светильников на 254 опорах.

Началась реконструкция наружного освещения на Московском шоссе. Схема расположения фонарей на объекте будет изменена. Опоры и светильники специалисты СПб ГБУ "Ленсвет" разместят по обеим сторонам магистрали. Раньше светотехническое оборудование размещалось только в разделительной полосе проезжей части, сообщили в Комитете по энергетике.

До конца 2024 года на участке от площади Победы до КАД установят 406 светодиодных светильников на 254 опорах. Для электроснабжения фонарей кабельные линии протяженностью 13 км проложат преимущественно в земле.

В 2024 году в Московском районе запланировано завершить благоустройство территории на Варшавской улице в местах проведения реконструкции освещения. Будут модернизированы фонари, опоры, линии в 4,5,6 Предпортовых проездах, а также построено освещение на Барклаевской улице, Волхонском шоссе и в Московском саду.

Ранее на улице Демьяна Бедного заменили устаревшие светильники.

Видео: Комитет по энергетике