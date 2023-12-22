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На улице Демьяна Бедного заменили устаревшие светильники

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Проезжую часть и пешеходную зону теперь освещают 200 современных фонарей.

В Калининском районе Петербурга на улице Демьяна Бедного обновили освещение. Устаревшие светильники заменили на светодиодные. Об этом сообщили в пресс-службе "Ленсвета".

Проезжую часть и пешеходную зону теперь освещают 200 современных фонарей.  Над пешеходными переходами сделали контрастное освещение, чтобы в темное время суток водители видели людей, которые переходят дорогу.

Кроме того, в Калининском районе планируется реконструкция освещения на улице Васенко. Новые фонари появятся на проспекте Металлистов и в Любашинском саду.

Сейчас ведется строительство освещения в Муринском парке на участке от Гражданского проспекта до улицы Руставели.

Ранее мы писали, что строительство наружного освещения в жилом квартале у Покровского сквера выполнено на 50 процентов.

Видео: Telegram / СПб ГБУ Ленсвет

Теги: освещение, светильники, улица демьяна бедного, фонари
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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