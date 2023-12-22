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Строительство наружного освещения в жилом квартале у Покровского сквера выполнено на 50 процентов

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Специалисты проложат кабельную линию протяженностью 4 132 метра. 

В жилом квартале у Покровского сквера устанавливают современные фонари. Работы выполнены на 50 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по энергетике. 

Квартал находится между Садовой улицей, набережной канала Грибоедова и Английским проспектом. Фонари появятся на территории квартала, включая детские и спортивные площадки, а также на фасадах зданий и в арочных пролетах. Здесь установят  73 архитектурные опоры, 120 светодиодных светильников, шесть прожекторов. Специалисты проложат кабельную линию протяженностью 4 132 метра. 

Сейчас специалисты выполняют работу по монтажу светильников. Проект планируют сдать в сентябре 2024 года.

Ранее мы писали, что на Рижском проспекте обновили освещение.

Видео: Telegram / Комитет по энергетике

Теги: покровский сквер, садовая улица, строительство наружного освещения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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