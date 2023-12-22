На Рижском проспекте обновили освещение

Благодаря новым светильникам потребление электроэнергии уменьшится в два раза.

На Рижском проспекте установили 154 современных светодиодных светильника. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по энергетике сегодня, 26 марта.

Работы выполнили специалисты "Ленсвета". Они заменили натриевые фонари на светодиодные, которые позволяют повысить качество освещения и улучшить восприятие дорожной обстановки вечером и ночью. Пешеходные переходы выделили контрастным цветом.

Наружное освещение на Рижском проспекте появилось в 1954 году. Благодаря новым светильникам потребление электроэнергии уменьшится в два раза.

В текущем году в Адмиралтейском районе города запланирована реконструкция электрических сетей и устройств наружного освещения на улице Циолковского, в сквере у Театра юных зрителей и Воскресенском сквере на площади Кулибина. Пресс-служба комитета по энергетике

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Фото: Telegram / Комитет по энергетике