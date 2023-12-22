В Коломягах достроили школу на 825 человек

Учебное заведение начнет свою работу уже 1 сентября.

В рамках работы с инвесторами в Приморском районе введено в эксплуатацию новое здание общеобразовательного учреждения на 825 мест на проспекте Королёва, дом 71, корпус 3, строение 1.

Фото: Госстройнадзор

По данным портала "Строительный Петербург", в образовательном учреждении произведено разделение начальной школы от средней и старшей. Начальные классы будут обучаться в отдельном крыле с собственным входом. В рамках создания безбарьерной среды здание оборудовано всем необходимым для доступа маломобильных групп населения.

Фото: Госстройнадзор

Помимо учебных классов в школе оборудованы мастерские, два бассейна, два спортивных зала и большой спортивный кластер с футбольным полем, баскетбольной площадкой, беговыми дорожками, ямой для прыжков. Учебное заведение начнет свою работу уже 1 сентября.

Школа на 1375 мест в Калининском районе готова на 70%.

Главное фото: портал "Строительный Петербург"