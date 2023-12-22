Строительство школы на 1375 мест в Калининском районе продолжается

Строительство началось в феврале 2023 года и завершится этим летом.

Строительство школы на 1375 мест в Калининском районе Петербурга на участке, который ограничен проспектами Маршала Блюхера и Полюстровским, продолжается. Об этом 20 марта сообщили в пресс-службе Смольного.

Площадь здания составит 31 тыс. "квадратов". Заказчиком является Фонд капитального строительства и реконструкции, а подрядчиком – ООО "Лентехстрой".

В настоящий момент идут устройство фасадов, монтаж и накладка оборудования инженерных сетей. На объекте трудятся 180 рабочих и пять единиц техники. Строительная готовность школы превышает 70%.

В трехэтажном здании разместятся 55 учебных классов. На первом этаже будут учиться первоклассники. Предусмотрено и девять помещений для групп продленного дня.

Помещения для занятия спортом расположатся в отдельном блоке. Они включают два бассейна и большой спортивный зал. Актовый зал вместимостью 1375 человек находится на втором этаже.

Строительство началось в феврале 2023 года и завершится этим летом, а к 1 сентября школа примет учеников.

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Фото: пресс-служба комитета по строительству Петербурга