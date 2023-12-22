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Новые социальные объекты построят в "Балтийской жемчужине"
Сегодня, 19:06
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Новые социальные объекты построят в "Балтийской жемчужине"

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Срок реализации проекта – 31 декабря 2026 года.

В многофункциональном комплексе "Балтийская жемчужина" на юго-западе Петербурга построят новые социальные объекты. Изменения в его проектирование одобрила городская администрация, рассказали в пресс-службе Смольного 19 марта.

Ранее инвестор планировал построить на территории комплекса коммерческие объекты, однако было принято решение изменить проектирование и возвести социальные учреждения – школу и детский сад. 

Мы поставили задачу –  уже в этом году ликвидировать дисбаланс между строительством жилья и социальной инфраструктуры. В прошлом году ввели рекордное количество – 81 социальный объект.

Пресс-служба Смольного

"Балтийская жемчужина" возводится около 20 лет. Она занимает большую территорию, при этом строительные работы продолжаются. Срок реализации проекта – 31 декабря 2026 года.

Инвестор в рамках проекта ведет строительство Балтийского бульвара с реконструкцией улицы Адмирала Черокова. В 2022 году он возвел и ввел в эксплуатацию поликлинику с отделением "скорой помощи" и отдел полиции УМВД.

Ранее на Piter.TV: в Янино-1 построили детский сад по программе "Социальные объекты в обмен на налоги". 

Фото: ВКонтакте / Baltic.Today — Балтийская жемчужина Ирина Лопухина

Теги: балтийская жемчужина, новые соцобъекты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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