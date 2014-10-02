В микрорайоне "Балтийская жемчужина" вместо торгового центра построят спортивный объект

Многофункциональный спортивный центр будет строиться за счёт средств бюджета Петербурга.

На рабочем совещании губернатора Петербурга Александра Беглова с членами городского правительства 2 сентября были внесены изменения в градостроительную документацию, необходимые для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в Красносельском районе. На данном участке в микрорайоне "Балтийская жемчужина" изначально планировалось построить торговый объект, отметил портал "Строительный Петербург".

В микрорайоне "Балтийская жемчужина" ранее были построены поликлиника, опорный пункт полиции и пожарное депо. Теперь там появится и спортивный центр. Также в планах на ближайшие годы – ввод 3 школ, 6 детских садов, дома культуры и центра реабилитации инвалидов и детей-инвалидов.

Многофункциональный спортивный центр будет строиться за счёт средств бюджета Петербурга. В нём предусмотрят залы для игровых видов спорта, центр киберспорта, площадки для занятий на открытом воздухе.

Ранее был согласован облик здания нового спорткомплекса на Володарского.

