Согласован облик здания нового спорткомплекса на Володарского

Комитетом по градостроительству и архитектуре согласован облик спортивного объекта, который планируется построить на улице Володарского (участок 25а) в муниципальном округе Константиновское. Проект разработан ООО "Аксиома СПб", рассказал портал "Строительный Петербург".

Фасады выполнены в сдержанных тонах, чтобы композиционно не вступать в конфликт со стоящими рядом зданиями. В учреждении выделены помещения для занятий спортом. Планируется магазин для продажи спортинвентаря, спортивного питания и других сопутствующих товаров.

Выезд и въезд на территорию предполагается с улицы Ивана Куликова с северной стороны участка.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре