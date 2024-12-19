В поселке Левашово сгорела частная баня

Пострадавших не оказалось.

В 23:38 14 марта в МЧС Северной столицы поступило сообщение о возгорании в Выборгском районе. В поселке Левашово у дома №62 по улице Володарского горела частная баня, – сообщили в Оперативном пресс-службе петербургского отделения министерства.

В рубленой, крытой железом по деревянной обрешётке, размером 7х7 метров частной бане происходило горение кровли по всей площади. Оперативный МЧС Петербурга

На ликвидацию возгорания выдвинулись 10 спасателей на 2 машинах. К 00:08 15 марта пожар был потушен. Сведений о пострадавших не поступало.

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Фото: Piter.TV